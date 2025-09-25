Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung: Räuberischer Diebstahl - Wer kann Hinweise zur abgebildeten Person geben?

Nordhausen (ots)

Am Montag wandte sich die Landespolizeiinspektion Nordhausen mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung, um Unterstützung bei der Identifizierung eines jugendlichen Ladendiebes zu erhalten, der am 12. Mai 2025 einen räuberischen Diebstahl in Nordhausen begann.

Bis zum Mittwoch erreichte die Kriminalpolizei Nordhausen eine Vielzahl von Hinwiesen zu dem abgebildeten Täter. Bei der Prüfung dieser Hinweise konnte ein 15-Jähriger eindeutig identifiziert werden, sodass die Fahndungsmaßnahmen erfolgreich abgeschlossen werden konnten.

Die Landespolizeiinspektion Nordhausen dankt den vielen Hinweisgebern für die zielführenden Zuarbeiten, sodass der Fahndungsfall schnell geklärt werden konnte.

Anm.: Medienvertreter werden gebeten die Bildnisse des Täters aus den einschlägigen Portalen zu entfernen. Auch Ihnen gilt der ausdrückliche Dank bei der Unterstützung der Fahndungsmaßnahmen.

