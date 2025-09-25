PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung: Räuberischer Diebstahl - Wer kann Hinweise zur abgebildeten Person geben?

Nordhausen (ots)

Am Montag wandte sich die Landespolizeiinspektion Nordhausen mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung, um Unterstützung bei der Identifizierung eines jugendlichen Ladendiebes zu erhalten, der am 12. Mai 2025 einen räuberischen Diebstahl in Nordhausen begann.

Bis zum Mittwoch erreichte die Kriminalpolizei Nordhausen eine Vielzahl von Hinwiesen zu dem abgebildeten Täter. Bei der Prüfung dieser Hinweise konnte ein 15-Jähriger eindeutig identifiziert werden, sodass die Fahndungsmaßnahmen erfolgreich abgeschlossen werden konnten.

Die Landespolizeiinspektion Nordhausen dankt den vielen Hinweisgebern für die zielführenden Zuarbeiten, sodass der Fahndungsfall schnell geklärt werden konnte.

Anm.: Medienvertreter werden gebeten die Bildnisse des Täters aus den einschlägigen Portalen zu entfernen. Auch Ihnen gilt der ausdrückliche Dank bei der Unterstützung der Fahndungsmaßnahmen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 14:04

    LPI-NDH: Audi-Fahrer schaute zu tief ins Glas

    Bad Tennstedt (ots) - Gegen 23 Uhr stellten Beamte der Polizeistation Bad Langensalza in der Wagengasse einen Autofahrer fest, der augenscheinlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der Polizeidienststelle ergab einen Wert von 0,31 mg/l Alkohol, was einer Alkoholisierung von etwa 0,6 Promille entsprecht. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren aufgrund des ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 14:03

    LPI-NDH: Betrunken am Steuer

    Buchhholz (ots) - Auf der Landstraße 1037 stellte Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen zwischen den Ortslagen Buchholz und Neustadt/Harz einen 57-Jährigen am Steuer eines Ford fest. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die Beamten im Rahmen eines Atemalkoholtestes einen Wert von mehr als 1,2 Promille fest. Somit bestand der Verdacht der absoluten Fahruntüchtigkeit bei dem Mann, welche ab einem Wert bei 1,1 Promille gegeben ist. Es erfolgte eine ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 14:02

    LPI-NDH: Elektrorollerfahrer stürzt

    Bad Langensalza (ots) - Ein 81-Jähriger beabsichtigte am Mittwochabend mit seinem Elektrotoller vom Illebener Weg in die Tonnaer Straße einzufahren und diese zu queren. Hierbei übersah der Mann einen Skoda, welchen er streifte. Anschließend kam er zu Fall uns zog sich Verletzungen zu. Sachschäden entstanden nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren