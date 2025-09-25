Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Bad Frankenhausen (ots)

Zur Kollision im Bereich einer Ampelkreuzung kam es am Donnerstag am August-Bebel-Platz. Kurz nach 11 Uhr befuhr eine Seat-Fahrerin die Esperstedter Straße und beabsichtigte in die Kyffhäuserstraße einzufahren. Die 56-Jährige missachtete hierbei die Vorfahrt eines Mitsubishi welcher sich vom August-Bebel-Platz kommend in Richtung Seehäuser Straße bewegte. Die Fahrzeuge kollidierten, wobei am Mitsubishi ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro entstand. Der entstandene Sachschaden am Seat wird auf circa 5000 Euro geschätzt. Die Unfallverursacherin verletzte sich in Folge des Unfalls schwer und wurde in das nächstgelegen Klinikum gebracht.

