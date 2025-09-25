Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schmierereien an Schaukästen

Nordhausen (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 15.30 Uhr, bis Donnerstag 08.20 Uhr verschafften sich unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu einem Vereinsgebäude in der Ostrower Straße. Die Unbekannten gelangten in die ersten beiden Etagen des Mehrfamilienhauses. Hier hinterließen die Täter zwei Zettel mit Bedrohungen und Beleidigungen. Weiter brachten die Täter mit brauner Farbe insgesamt vier Hakenkreuze und Beleidigungen sowie Parolen an Schaukästen und Wänden eines Vereins an. Die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes leiteten ein

Ermittlungsverfahren wegen politisch motivierter Kriminalität ein und sicherten Spuren. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0250968

