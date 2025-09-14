Polizei Hagen

POL-HA: Unfallflucht mit Ebike

Hagen (ots)

Zeuge eines Unfalls wurde ein 40jähriger Hagener am Samstagabend gegen 19:40 Uhr. Mit seinem PKW befuhr er die Lange Straße in Wehringhausen und bemerkte vor sich fahrend einen Radfahrer.

Der Mann (ca. 40-50 Jahre, blonde gekrauste Haare) auf dem Fahrrad war mit einem grauen Ebike unterwegs und hatte augenscheinlich deutliche Probleme, während der Fahrt die Spur zu halten. In Schlangenlinien fahrend, prallte der Radfahrer in Höhe der Pelmkestraße gegen einen geparkten PKW (Seat) und stürzte über seinen Lenker auf die Fahrbahn.

Der Zeuge hielt sofort an, um sich um den Gestürzten zu kümmern. Dieser rappelte sich auf, gab dem Zeugen gegenüber an, er sei betrunken und habe wichtigeres zu tun. Dann setzte er sich wieder auf sein Fahrrad und fuhr ohne weitere Angaben von der Unfallstelle weg.

Die hinzugezogene Polizei konnte den flüchtigen Radfahrer nicht mehr antreffen und fertigte eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. An dem geparkten PKW entstand ein Lackschaden.

Die weitere Bearbeitung erfolgt im Verkehrskommissariat Hagen, die ergänzende Hinweise zum geflüchteten Radfahrer entgegennimmt. (tr)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell