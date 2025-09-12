Polizei Hagen

POL-HA: 36-Jährige schlägt ihren Ehemann und erhält Rückkehrverbot

Hagen-Vorhalle (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (11.09.2025) kam es zu einer häuslichen Gewalt durch eine 36-Jährige, die ihren Mann schlug und kratzte. Eine 36-Jährige alarmierte gegen 4 Uhr die Polizei und gab an, von ihrem Ehemann geschlagen worden zu sein. Im Zuge erster Ermittlungen stellte sich hingegen heraus, dass die Frau diejenige war, die in der gemeinsamen Wohnung auf den Mann eingeschlagen, ihn gekratzt und zudem sein Oberteil zerrissen hatte. Zudem ohrfeigte sie eins der Kinder. Lediglich der Mann wies leichte Verletzungen auf. Da die eingesetzten Beamten davon ausgingen, dass es zu weiteren Gewaltausbrüchen seitens der 36-Jährigen kommt, sprachen die Einsatzkräfte ihr ein zehntägiges Rückkehrverbot aus. (rst)

Wenn auch Sie Opfer von häuslicher Gewalt werden, melden Sie die Vorfälle der Polizei oder wenden Sie sich an das kostenlose Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" unter der Telefonnummer 116 016 oder das Hilfetelefon "Gewalt an Männern" unter 0800 123 9900.

