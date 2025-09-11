PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Boeler Bürogebäude gesucht

Hagen-Boele (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Mittwoch (10.09.2025) in ein Bürogebäude in Boele ein. Als ein Mitarbeiter gegen 09.30 Uhr die Räumlichkeiten in der Wilhelm-Leuschner-Straße betrat, bemerkte er ein beschädigtes und offenstehendes Fenster. Am Vorabend gegen 22.00 Uhr war das Fenster noch unbeschädigt. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht abschließend bekannt. Die Kripo hat die Ermittlungen noch am Tatort übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

