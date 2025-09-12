Polizei Hagen

POL-HA: Auffahrunfall: BMW wird unter Baustellenfahrzeug eingeklemmt

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Auf der Eppenhauser Straße stieß ein BMW am Donnerstagmorgen (11.09.2025) gegen ein Baustellenfahrzeug und wurde unter dem Heck eingeklemmt. Der 82-jährige BMW-Fahrer wurde leicht verletzt.

Der Senior fuhr um etwa 8.30 Uhr in Richtung Innenstadt. Dabei hatte er nach eigenen Angaben das Baustellenfahrzeug, einen Mercedes-Benz Sprinter, das mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf Höhe der Hausnummer 101 abgestellt worden war, zu spät erkannt. Der BMW 525td stieß in der Folge gegen das Heck des Sprinters und verkeilte sich. Durch die Wucht der Kollision zog sich der 82-Jährige leichte Verletzungen zu.

Zudem stellten die eingesetzten Beamten einen geplatzten Reifen sowie Schäden am Heck des Sprinters fest. Die Front des BMW war erheblich deformiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (rst)

