POL-HA: 28-Jähriger sorgt für mehrere Ruhestörungen und wird in Gewahrsam genommen

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (11.09.2025) löste ein 28-Jähriger mehrere Polizeieinsätze wegen Ruhestörung aus. Da er uneinsichtig war, nahmen Beamte ihn in Gewahrsam.

Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Spichernstraße meldeten die erste Ruhestörung gegen 3.30 Uhr. Die Einsatzkräfte trafen an dem Mehrfamilienhaus ein und stellten fest, dass der Mann seinen Fernseher mit sehr hoher Lautstärke eingeschaltet hatte, immer wieder seine Rollläden herauf- und herunterfuhr und in seiner Wohnung herumschrie. Die Beamten ermahnten den 28-Jährigen, mussten jedoch kurze Zeit später wieder ausrücken. Daraufhin fertigten sie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Als Zeugen jedoch gegen 4.45 Uhr zum dritten Mal eine Ruhestörung durch den Mann meldeten und er sich bei Eintreffen der Polizisten weiterhin uneinsichtig zeigte, nahmen die Beamten ihn zur Verhinderung weiterer Ruhestörungen in Gewahrsam. (rst)

