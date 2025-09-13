Polizei Hagen

POL-HA: Einparkversuch gescheitert - Verkehrsunfallflucht

Hagen (ots)

Am Freitag, 12.09.2025, gegen 15:40 Uhr beabsichtigte ein 42-jähriger Mann im Hagener Stadtteil Eilpe auf der Selbecker Straße mit seinem Renault in eine offensichtlich zu kleine Parklücke einzuparken. Beim Rückwärtsfahren stieß der Fahrzeugführer zunächst leicht gegen den hinter ihm befindlichen Mercedes SUV, woraufhin er sein Fahrzeug wieder nach vorne setzte. Beim Vorwärtsfahren, kam es ebenfalls zu einer Berührung mit dem vor ihm abgeparkten Audi. Nachdem der Fahrzeugführer scheinbar erkannt hatte, dass die Parklücke für sein Fahrzeug doch zu klein ist, brach er den Einparkversuch ab und fuhr dabei erneut leicht gegen den Mercedes. Anschließend fuhr er die Selbecker Straße in Richtung Wörthstraße weiter. Der Vorfall wurde von aufmerksamen Passanten beobachtet, die unmittelbar den Notruf der Polizei verständigten. Der Renault konnte im Nahbereich ordnungsgemäß auf der Selbecker Straße abgeparkt vorgefunden werden. Im Rahmen der Ermittlungen wurde der Fahrzeugführer ebenfalls angetroffen. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht gefertigt. Zur Zeit der Anzeigenaufnahme konnte die genau entstandene Sachschadenshöhe noch nicht benannt werden. AO

