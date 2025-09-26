PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Biker auf Bundesstraße - mehrere Vergehen festgestellt

Großengottern (ots)

Auf der Bundesstraße 247 wurde am Freitag gegen 05 Uhr der Fahrer eines E-Bikes von Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich angehalten und kontrolliert. Bei dem 34-Jährigen bestand der Verdacht, dass er das Pedelec, welches ein S-Pedelec war, wie sich später herausstellen sollte, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr. Entsprechend wurde das Fahrzeug, welches zudem als gestohlen in Fahndung stand, sichergestellt und eine Blutprobenentnahme an einem Klinikum durchgeführt, um den Einfluss der berauschenden Mittel zu dokumentieren.

Als der Mann anschließend die Dienststelle in der Brunnenstraße aufsuchte, um Dokumente entgegenzunehmen, wurde er erneut straffällig. An seinem Rucksack brachte der Mann ein selbstgebasteltes Hakenkreuz aus einem Kleiderbügel an, welches er offen trug. Es folgte ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Symbolen verfassungswidriger Organisationen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 16:39

    LPI-NDH: Schmierereien an Schaukästen

    Nordhausen (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch, 15.30 Uhr, bis Donnerstag 08.20 Uhr verschafften sich unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu einem Vereinsgebäude in der Ostrower Straße. Die Unbekannten gelangten in die ersten beiden Etagen des Mehrfamilienhauses. Hier hinterließen die Täter zwei Zettel mit Bedrohungen und Beleidigungen. Weiter brachten die Täter mit brauner Farbe insgesamt vier Hakenkreuze und ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 16:37

    LPI-NDH: Haltestelle beschädigt - Zeugen gesucht!

    Leinefelde (ots) - Zum Ziel von Vandalen wurde am Mittwoch zwischen 9 Uhr und 17.30 Uhr eine Bushaltestelle in der Lisztstraße. Bislang unbekannte Täter beschädigten eine Glasscheibe vermutlich mit einem Stein. Personen, die den Sachverhalt oder die Täter beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden. Aktenzeichen: 0250823   Rückfragen ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 16:36

    LPI-NDH: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

    Bad Frankenhausen (ots) - Zur Kollision im Bereich einer Ampelkreuzung kam es am Donnerstag am August-Bebel-Platz. Kurz nach 11 Uhr befuhr eine Seat-Fahrerin die Esperstedter Straße und beabsichtigte in die Kyffhäuserstraße einzufahren. Die 56-Jährige missachtete hierbei die Vorfahrt eines Mitsubishi welcher sich vom August-Bebel-Platz kommend in Richtung Seehäuser Straße bewegte. Die Fahrzeuge kollidierten, wobei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren