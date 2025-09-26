Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Biker auf Bundesstraße - mehrere Vergehen festgestellt

Großengottern (ots)

Auf der Bundesstraße 247 wurde am Freitag gegen 05 Uhr der Fahrer eines E-Bikes von Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich angehalten und kontrolliert. Bei dem 34-Jährigen bestand der Verdacht, dass er das Pedelec, welches ein S-Pedelec war, wie sich später herausstellen sollte, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr. Entsprechend wurde das Fahrzeug, welches zudem als gestohlen in Fahndung stand, sichergestellt und eine Blutprobenentnahme an einem Klinikum durchgeführt, um den Einfluss der berauschenden Mittel zu dokumentieren.

Als der Mann anschließend die Dienststelle in der Brunnenstraße aufsuchte, um Dokumente entgegenzunehmen, wurde er erneut straffällig. An seinem Rucksack brachte der Mann ein selbstgebasteltes Hakenkreuz aus einem Kleiderbügel an, welches er offen trug. Es folgte ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Symbolen verfassungswidriger Organisationen.

