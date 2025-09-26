PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht auf dem Fahrrad durch die Stadt

Nordhausen (ots)

In der Nacht zu Freitag stellten Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein manipuliertes E-Bike in der Northeimer Straße fest. Ein Drogenvortest verwies bei dem 39-jährigen Fahrer auf den möglichen Konsum von berauschenden Mitteln. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Polizeibeamten brachten den Radfahrer in das nächstgelegene Krankenhaus zu einer Blutprobenentnahme.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

  • 26.09.2025 – 12:07

    LPI-NDH: Kollision mit Poller ruft Einsatzkräfte auf den Plan

    Mühlhausen (ots) - Beim Überfahren eines elektrischen Pollers im Steinweg ereignete sich am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall. Die Anlage fuhr gegen 19.15 Uhr nach oben und kollidierte mit der Unterseite des BMW. Sowohl das Fahrzeug als auch der Poller wurden beschädigt. Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz um auslaufende Betriebsstoffe abzubinden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 12:03

    LPI-NDH: Bedrohung und Sachbeschädigung

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Zum Einsatz kamen am Donnerstag, kurz vor 22 Uhr, Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld in der Dingestädter Straße. Ursächlich hierfür war ein Mann, der einen Pkw beschädigte. Der 47-Jährige bedrohte verbal den im Fahrzeug befindlichen Fahrer. Am linken Außenspiegel des Fahrzeuges entstand Sachschaden. Die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld lösten den Sachverhalt auf und ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 10:51

    LPI-NDH: Gartenlaube entzündet - Schlimmeres wurde verhindert

    Leinefelde (ots) - In der Berliner Straße rückten am Donnerstagnachmittag die Kameraden der Feuerwehr an, um einen Entstehungsbrand an einer Gartenlaube zu löschen. Wie vor Ort ermittelt werden konnte, betrieb eine 66-Jährige in dem Häuschen einen Ofen. Der Schornstein entwickelte durch das Betreiben derart viel wärme, sodass die Dachkonstruktion begann zu glimmen. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Der ...

    mehr
