Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Berauscht auf dem Fahrrad durch die Stadt
Nordhausen (ots)
In der Nacht zu Freitag stellten Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein manipuliertes E-Bike in der Northeimer Straße fest. Ein Drogenvortest verwies bei dem 39-jährigen Fahrer auf den möglichen Konsum von berauschenden Mitteln. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Polizeibeamten brachten den Radfahrer in das nächstgelegene Krankenhaus zu einer Blutprobenentnahme.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell