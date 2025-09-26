Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Garagen von Grundschule von Einbrechern heimgesucht

Deuna (ots)

Auf dem Gelände der Grundschule in der Hauptstraße hielten sich in der Zeit von Mittwoch bis Freitagmorgen Unbekannte widerrechtlich auf. Sie drangen außerdem in zwei Garagen ein und entwendeten Werkzeuge und Gartengeräte des Hausmeisters sowie die Abdeckung eines Sandkastens. Der Beuteschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0251929

