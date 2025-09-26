Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht: Zwischenfall auf Kirmes - Wer kann Hinweise geben?

Niederdorla (ots)

Am Samstag, den 20. September 2025, kam es in der Hauptstraße in den Abendstunden zu einem Zwischenfall mit einem Autofahrer. Wie aufgrund der intensivem Medienberichterstattung bekannt wurde, fuhr ein 41-Jähriger mit einem Fahrzeug in eine Menschenmenge und verletzte hierbei mehrere Personen. Bei den Verletzten handelt es sich um Gäste einer Kirmesveranstaltung.

Gegenwärtig laufen in der Kriminalpolizeistation Mühlhausen zu dem Strafverfahren intensive Ermittlungen. Im Zuge dieser werden weitere Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Zwischenfall am Samstagabend in Niederdorla machen können. Sie werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0246715

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell