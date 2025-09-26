PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht: Zwischenfall auf Kirmes - Wer kann Hinweise geben?

Niederdorla (ots)

Am Samstag, den 20. September 2025, kam es in der Hauptstraße in den Abendstunden zu einem Zwischenfall mit einem Autofahrer. Wie aufgrund der intensivem Medienberichterstattung bekannt wurde, fuhr ein 41-Jähriger mit einem Fahrzeug in eine Menschenmenge und verletzte hierbei mehrere Personen. Bei den Verletzten handelt es sich um Gäste einer Kirmesveranstaltung.

Gegenwärtig laufen in der Kriminalpolizeistation Mühlhausen zu dem Strafverfahren intensive Ermittlungen. Im Zuge dieser werden weitere Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Zwischenfall am Samstagabend in Niederdorla machen können. Sie werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0246715

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 15:06

    LPI-NDH: Kita von Einbrechern heimgesucht - Diebe gehen leer aus

    Mühlhausen (ots) - Unbekannte drangen in der Zeit von Donnerstag 17 Uhr bis Freitag 05.30 Uhr in die Räume einer Kindertagesstätte An der Unstrut widerrechtlich und gewaltsam ein. Im Objekt suchten die Täter offenbar nach Wertgegenständen und durchwühlten mehrere Schränke. Nach Angaben der Mitarbeiter wurde jedoch nichts erbeutet. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein und suchen ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 15:03

    LPI-NDH: KG-Rohre schlagen in Windschutzscheibe ein

    Dingelstädt (ots) - Die Landstraße 1005 befuhr am Freitag zur Mittagszeit ein BMW zwischen Kreuzebra und Dingelstädt. Im Gegenverkehr fuhr einem mit Kanalgrundrohren beladener Transporter, dessen Ladungssicherung nicht ausreichend war. Mehrere Rohre fielen von der Ladefläche und trafen den BMW an der Motorhaube und der Windschutzscheibe. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 15:02

    LPI-NDH: Garagen von Grundschule von Einbrechern heimgesucht

    Deuna (ots) - Auf dem Gelände der Grundschule in der Hauptstraße hielten sich in der Zeit von Mittwoch bis Freitagmorgen Unbekannte widerrechtlich auf. Sie drangen außerdem in zwei Garagen ein und entwendeten Werkzeuge und Gartengeräte des Hausmeisters sowie die Abdeckung eines Sandkastens. Der Beuteschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen ein und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren