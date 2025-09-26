Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kita von Einbrechern heimgesucht - Diebe gehen leer aus

Mühlhausen (ots)

Unbekannte drangen in der Zeit von Donnerstag 17 Uhr bis Freitag 05.30 Uhr in die Räume einer Kindertagesstätte An der Unstrut widerrechtlich und gewaltsam ein. Im Objekt suchten die Täter offenbar nach Wertgegenständen und durchwühlten mehrere Schränke. Nach Angaben der Mitarbeiter wurde jedoch nichts erbeutet.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0251994

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell