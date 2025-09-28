PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Da meldete sich wohl ein Hausbesetzer

Nordhausen (ots)

"Besetzt jedes Dreckshaus". So geschrieben groß und in lila, stand es auf dem Sockel der Grundstücksmauer eines Hauses in der Nordhäuser Albert-Traeger-Straße. Das ganze noch untermauert mit der Symbolik der Hausbesetzerszene. Sachbeschädigung ist dies allemal und die Kosten zu deren Beseitigung sind nicht unerheblich. So brachte die Wohnungseigentümergemeinschft des zu Verkauf stehenden Hauses diese Schmiererei auch bei der Nordhäuser Polizei zur Anzeige. Dem dahin gesprayten Aufruf zu folgen, sollte man tunlichst unterlassen. Das wäre Hausfriedensbruch. Der Schriftzug wurde in der Nacht vom Freitag zum Samstag aufgebracht. Die Polizei bittet Personen, die Angaben zu dieser Tat machen können, sich bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Landespolizeiinspektion Nordhausen
