Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit der Schubkarre ins Gefängnis

Nordhausen (ots)

Zur besten Fernsehzeit wurde die Nordhäuser Polizei am Samstag in die Kleine Bahnhofstraße nach Niedersachswerfen gerufen. Was sich den Anrufern dort bot, war offensichtlich besser als jedes Fernsehprogramm. Frau und Mann streiten sich auf der Straße, hieß es. Frau sei umgefallen, hieß es weiter. Für die ganzen Beobachter der Situation war schon frühzeitig klar, dass entweder reichlich Alkohol oder aber Betäubungsmittel dafür gesorgt hatten, dass Mann wie Frau nicht Herr ihrer selbst waren. Zumindest der Mann schien einen Plan zu haben. Offensichtlich war er zu der Erkenntnis gekommen, dass eine Schubkarre helfen könnte, die Frau zu transportieren. Schließlich schritten couragierte Personen aus der Nachbarschaft ein, um zu helfen bis Polizei und Rettungsdienst eintrafen. Für die Polizei war die Dame keine unbekannte. Gegen sie lag ein Haftbefehl vor und so führte ihr Weg an diesem Abend von der Schubkarre direkt in eine Justizvollzugsanstalt für Frauen.

