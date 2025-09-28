PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Falsche Polizeibeamte erbeuten große Geldsumme

Gorsleben (ots)

Am Samstag konnten unbekannte Täter mittels Trickbetrug wieder eine hohe Geldsumme erbeuten. Am Nachmittag rief eine männliche Person bei der Geschädigten an, unter dem Vorwand von der Staatsanwaltschaft Halle zu sein. Der Mann gab an, dass es im Ort zu einer Einbruchsserie gekommen sei und die Geschädigte angeblich diese Nacht überfallen werden soll. In der weiteren Folge erkundigte er sich nach Wertgegenständen und Bargeld im Haus. Da diese Frage positiv beantwortet wurde, schickte man einen angeblichen Kripo- Beamten vor Ort, welcher die Einbruchsicherheit beurteilen könnte und die Wertgegenstände prüfe. Dieser muss bei der Zählung des Geldes bereits einen Teil der Banknoten mittels Trick entwendet haben. Die Geschädigte war fassungslos über den Fehlbetrag und sicherte sich das restliche Geld im Umschlag fest unterm Arm. In der weiteren Folge entriss der Täter der Geschädigten den Briefumschlag und flüchtete. Insgesamt wurden 10.000,- EUR erbeutet.

Die Polizei warnt hiermit nochmals vor dreisten Trickbetrügern. Machen Sie am Telefon keine Angaben zu Vermögensverhältnissen, Kontoverbindungen oder anderen persönlichen Daten. Polizeibeamte erfragen solche Informationen nie am Telefon! Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und legen Sie einfach auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig vorkommt. Übergeben Sie niemals Geld oder andere Wertsachen an unbekannte Personen. Falls Sie einen Anruf von einem mutmaßlichen Polizeibeamten erhalten haben, setzen Sie sich mit ihrer örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung oder wählen den Sie den Notruf.

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen

