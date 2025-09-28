Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trunkenheit im Straßenverkehr

Ringleben (ots)

Samstagabend wurde einer 45-Jährigen in Ringleben von einer anderen Frau aus dem Auto heraus der "Stinkefinger" gezeigt. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Wortgefecht, wobei die Geschädigte weiter verbal beleidigt wurde. Im Rahmen der Ermittlungen wurde die Beschuldigte festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Ein im Rahmen der Überprüfung durchgeführter Atemalkoholvortest ergab bei der 39-jährigen Fahrzeugführerin einen Wert von 1,29 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die entsprechenden Strafverfahren wegen Beleidigung und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell