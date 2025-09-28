PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Eichsfeld (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag versuchten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in Leinefelde in der Zeißstraße aufzuhebeln. Durch Geräusche zwischen 03:40 Uhr und 04:05 Uhr wurden Zeugen aufmerksam und alarmierten die Polizei. Vor Ort konnten zwar nicht mehr die Täter, jedoch Tatwerkzeuge festgestellt werden. Zeugen die Hinweise zu verdächtigen Personenbewegungen um die Tatzeit geben können, werden gebeten sich bei der PI Eichsfeld zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 10:18

    LPI-NDH: Baum der Feuwehr gestohlen

    Langula (ots) - Die Kameraden der Feuerwehren sind Retter und Helfer in der Not. Wenn sie ausrücken wird Hilfe gebraucht. Und man kann sich darauf verlassen, professionelle Hilfe zu bekommen. Bevor nicht alles erledigt ist, rücken die Kameraden nicht ab. Unseren Dank an alle Kameraden der Feuerwehren. Und weil die Kameraden auch für jeden Spaß zu haben ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 28.09.2025 – 08:51

    LPI-NDH: Alkoholisierter Radfahrer

    Roßleben (ots) - Am Samstag, den 27.09.2025, gg. 23:55 Uhr, fiel den Beamten in Roßleben ein Fahrradfahrer auf. Der Radfahrer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein im Rahmen der Überprüfung durchgeführter Atemalkoholvortest ergab bei dem 36-Jährigen einen Wert von 3,27 Promille. Daraufhin wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 08:49

    LPI-NDH: Trunkenheit im Straßenverkehr

    Ringleben (ots) - Samstagabend wurde einer 45-Jährigen in Ringleben von einer anderen Frau aus dem Auto heraus der "Stinkefinger" gezeigt. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Wortgefecht, wobei die Geschädigte weiter verbal beleidigt wurde. Im Rahmen der Ermittlungen wurde die Beschuldigte festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Ein im Rahmen der Überprüfung durchgeführter Atemalkoholvortest ergab bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren