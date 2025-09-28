Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten
Eichsfeld (ots)
In der Nacht von Samstag zu Sonntag versuchten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in Leinefelde in der Zeißstraße aufzuhebeln. Durch Geräusche zwischen 03:40 Uhr und 04:05 Uhr wurden Zeugen aufmerksam und alarmierten die Polizei. Vor Ort konnten zwar nicht mehr die Täter, jedoch Tatwerkzeuge festgestellt werden. Zeugen die Hinweise zu verdächtigen Personenbewegungen um die Tatzeit geben können, werden gebeten sich bei der PI Eichsfeld zu melden.
