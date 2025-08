Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randale im Supermarkt

Hemer (ots)

Ein 23-jähriger Hemeraner randalierte und pöbelte am Freitagabend um kurz vor 20 Uhr in einem Supermarkt an der Bahnhofstraße. Polizeibeamte konnten den Mann, der sich augenscheinlich in einer psychologischen Ausnahmesituation befand, überwältigen. Aufgrund seines Verhaltens wurde auf der Polizeiwache das Ord-nungsamt der Stadt Hemer und ein Arzt hinzugezogen. Diese bejahten eine Zwangseinweisung in eine psychiatrische Fachklinik. Aufgrund des aggressiven Verhaltens des Hemeraners, begleiteten die Beamten den Tatverdächtigen im Kran-kentransportwagen zur Fachklinik. Im Krankentransportwagen trat der 23-Jährige mit voller Wucht gegen das Knie eines Polizeibeamten. Dieser blieb zum Glück un-verletzt und konnte seinen Dienst fortsetzen. Gegen den Tatverdächtigen wurde eine Strafanzeige geschrieben.(BB)

