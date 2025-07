Feuerwehr Voerde

FW Voerde: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Voerde (ots)

Die Einheiten Möllen, Löhnen und Voerde der Feuerwehr Voerde wurde heute um 1:57 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Verkehrsunfall-Eingeklemmte Person" zur Frankfurter Straße in den Stadtteil Möllen alarmiert. Bei der Erkundung wurde ein auf der Seite liegender PKW vorgefunden, eine Person war im Fahrzeug eingeschlossen. Unverzüglich wurde die Menschenrettung mittels hydraulischem Rettungsgerät eingeleitet. Die Person konnte durch die Einsatzkräfte schnell befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden. Die Feuerwehr Voerde unterstützte die Polizei bei der Unfallaufnahme durch das Ausleuchten der Einsatzstelle. Die Feuerwehr Voerde war mit ca. 40 Einsatzkräften vor Ort, außerdem waren 4 Kräfte des Rettungsdienstes am Einsatz beteiligt. Der Einsatz konnte nach ca. 1,5 Stunden beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Voerde, übermittelt durch news aktuell