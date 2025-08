Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tempomessungen im Hönnetal

Menden (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde MK führte am Sonntag im Bereich des Nordkreises einen Sondereinsatz mit Kontrollen insbesondere von Motorrädern sowie Geschwindigkeitsmessungen durch. In Menden-Oberrödinghausen wurden am Sonntag 2350 Kraftfahrzeuge durch das Geschwindigkeits-Messsystem überprüft, davon 156 Zweiräder. 142 Fahrzeugführende fuhren zu schnell, davon 19 Motorradfahrende. In 115 Fällen kam es zur Erhebung von Verwarngeldern, davon 13 Kräder. Weitere 27 Fahrzeugführende - davon 6 Kräder - fuhren deutlich schneller, als die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h und erhalten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Bei fünf Fahrzeugführern waren die Geschwindgkeitsüberschreitungen so hoch, dass sie in der Zukunft ein Fahrverbot erhalten, dabei waren drei Krad-Fahrer. Die höchste Geschwindigkeit wurde mit 35 km/h Überschreitung bei einem Pkw-Fahrer aus dem Kreis Hamm gemessen. Der schnellste Kradfahrer war 57 km/h zu schnell. Er kam aus dem Märkischen Kreis. (lubo)

