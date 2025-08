Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kinder beworfen: Zeugenaufruf

Hemer (ots)

Gestern warf ein 69-jähriger Hemeraner mit Glasflaschen in Richtung fahrradfahrender Kinder. Gegen 14.20 Uhr wurde die Polizei zur Hauptstraße gerufen. Der Mann, so die Zeugen, habe Glasflaschen aus dem Mülleimer einer Bushaltestelle genommen. Als zwei Kinder an ihm vorbeiradelten, hätte er diese damit abgeworfen, jedoch verfehlt. Er selbst konnte das Verhalten nicht erklären, gegen ihn wird nun wegen einer Verkehrsgefährdung ermittelt. Hierfür werden Zeugen gesucht, insbesondere die betroffenen Kinder sind hier gefragt. Sie werden auf etwa 8-9 Jahre alt geschätzt. Zeugen können sich an die Polizeiwache in Hemer wenden. (lubo)

