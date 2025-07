Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schwerpunkteinsatz Verkehr nach Sperrung der Rahmedetalbrücke

Lüdenscheid (ots)

Auch heute haben Polizeibeamte aus dem Kreisgebiet auf den Umleitungsstrecken die Augen offengehalten und mehrere Fahrzeuge kontrolliert. 61 Lkw wurden kontrolliert, 26 verstießen gegen das Durchfahrtsverbot, davon waren 25 im Ausland zugelassen. Vier der heimischen Lkw wiederum wiesen Verstöße in Bezug auf die Fahrzeugtechnik auf, vier Lkw wurden letztlich auf Grund einer Gefährdung der Verkehrssicherheit oder technischer Mängel stillgelegt und durften nicht mehr weiterfahren. In je drei Fällen war das Fahrzeug zudem überladen oder der Fahrer ohne Führerschein unterwegs, auch hier ging es nicht mehr weiter. Doch auch die "Anlieger-frei"-Regelung wurde kontrolliert, gleich 74mal wurden hier Ordnungswidrigkeiten geahndet. In 327 Fällen wurden zudem Tempoverstöße festgestellt, hier erwartet die Beteiligten Post durch die Behörde. Auch weiterhin wird es zu vergleichbaren Kontrollen kommen, um die Verkehrssicherheit im Kreis zu gewährleisten. (lubo)

