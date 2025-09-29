PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Windkraftanlage von Einbrechern heimgesucht

Reinholterode (ots)

In der Zeit zwischen Montag, den 22. September und Sonntag 13.45 Uhr verschafften sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt zu einer Windkraftanlage in dem Windpark zwischen Berlingerode und Reinholterode. Nach der Prüfung durch Berechtigte konnte zunächst kein Beutegut festgestellt werden.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes des besonders schweren Falles des Diebstahls ein. Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0253372

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

