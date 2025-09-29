PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Roter Mercedes Sprinter gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Nordhausen (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 26. September, 14.40 Uhr, und Sonntag, 28. September, 16.15 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen roten Mercedes Sprinter mit Pritschenaufbau. Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf einem Schotterparkplatz in der Grenzstraße abgestellt. Wer hat etwas beobachtet, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte? Wer hat bemerkt, wie sich jemand an dem Fahrzeug zu schaffen machte? Wer kann etwas zum Verbleib des roten Sprinters sagen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0253448

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

