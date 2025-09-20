PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Autobahnpolizei stoppt Falschfahrer auf der BAB 19 bei Rostock

Rostock (ots)

Am heutigen Samstagmorgen gingen ab 06:00 Uhr beginnend zahlreiche 
Notrufe bei der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock ein. 
Dabei meldeten mehrere Fahrzeugführer einen Falschfahrer auf der BAB 
19 zwischen den Anschlussstellen Rostock-Überseehafen und Rostock-Süd
in Fahrtrichtung Berlin jedoch auf der Fahrspur in Richtung 
Überseehafen.
Über den Verkehrsfunk wurde umgehend eine Warnmeldung an die 
Verkehrsteilnehmer herausgegeben.
Die sofort eingesetzten Funkwagen des Autobahn- und 
Verkehrspolizeireviers Dummerstorf konnten das betreffende Fahrzeug 
an der Anschlussstelle Rostock-Süd feststellen.
Im Vorwege wurde bereits der Verkehr gestoppt und die 
Richtungsfahrbahn in Richtung Rostock-Überseehafen gesperrt. Bei der 
Feststellung des Fahrzeuges fuhr dieses mit langsamer Geschwindigkeit
auf dem Überholfahrstreifen.
Im Anschluss wurde der Volvo unter Polizeibegleitung von der BAB 19 
geleitet und auf einem Parkplatz eine Verkehrskontrolle durchgeführt.
Der Volvo mit slowenischer Zulassung wurde von einem 73-jährigen 
Schweden geführt. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich 
heraus, dass der Mann in Richtung Lübeck unterwegs war und vermutlich
vor dem Warnowtunnel wendete, da er sich verfahren hatte. So fuhr er 
von dort ca. 10 Kilometer in entgegengesetzter Richtung auf der BAB 
19 ohne dass es zu einer tatsächlichen Gefährdung anderer 
Verkehrsteilnehmer kam.
Hinweise auf einen möglichen Alkohol- oder Betäubungsmittelkonsum 
ergaben sich während der Kontrollmaßnahmen nicht.
Gegen den Betroffenen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren 
eingeleitet und eine Sicherheitsleistung von 230 Euro erhoben.

Marc-André Brechlin
Polizeikommissar
Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

