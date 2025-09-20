Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Autobahnpolizei stoppt Falschfahrer auf der BAB 19 bei Rostock

Rostock (ots)

Am heutigen Samstagmorgen gingen ab 06:00 Uhr beginnend zahlreiche Notrufe bei der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock ein. Dabei meldeten mehrere Fahrzeugführer einen Falschfahrer auf der BAB 19 zwischen den Anschlussstellen Rostock-Überseehafen und Rostock-Süd in Fahrtrichtung Berlin jedoch auf der Fahrspur in Richtung Überseehafen. Über den Verkehrsfunk wurde umgehend eine Warnmeldung an die Verkehrsteilnehmer herausgegeben. Die sofort eingesetzten Funkwagen des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Dummerstorf konnten das betreffende Fahrzeug an der Anschlussstelle Rostock-Süd feststellen. Im Vorwege wurde bereits der Verkehr gestoppt und die Richtungsfahrbahn in Richtung Rostock-Überseehafen gesperrt. Bei der Feststellung des Fahrzeuges fuhr dieses mit langsamer Geschwindigkeit auf dem Überholfahrstreifen. Im Anschluss wurde der Volvo unter Polizeibegleitung von der BAB 19 geleitet und auf einem Parkplatz eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Der Volvo mit slowenischer Zulassung wurde von einem 73-jährigen Schweden geführt. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann in Richtung Lübeck unterwegs war und vermutlich vor dem Warnowtunnel wendete, da er sich verfahren hatte. So fuhr er von dort ca. 10 Kilometer in entgegengesetzter Richtung auf der BAB 19 ohne dass es zu einer tatsächlichen Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam. Hinweise auf einen möglichen Alkohol- oder Betäubungsmittelkonsum ergaben sich während der Kontrollmaßnahmen nicht. Gegen den Betroffenen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und eine Sicherheitsleistung von 230 Euro erhoben. Marc-André Brechlin Polizeikommissar Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf

