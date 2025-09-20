Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 72-Jähriger belästigte Kinder und Jugendliche in Ludwigslust

Ludwigslust (ots)

Am Abend des 19.09.2025 wurde die Polizei in Ludwigslust gegen 18:45 Uhr darüber informiert, dass zwei Anwohner einen älteren Mann festhalten würden, der zuvor versucht habe Kinder zu belästigen. Insgesamt acht Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 12 und 15 Jahren hielten sich im Ludwigsluster Schlosspark auf, als sie von dem Mann angesprochen wurden. Dieser habe sie erfolglos animieren wollen sich entkleidet in ein Gebüsch zu begeben. Bei dem tatverdächtigen Mann handelt es sich um einen 72-jährigen Deutschen aus Nordrhein-Westfalen. Dieser wurde von den eingesetzten Beamten angetroffen und widerstandslos kontrolliert. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft erfolgten Durchsuchungen beim Tatverdächtigen. Dabei konnten keine weiteren Feststellungen getroffen werden. Gegen den 72-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts Kinder und Jugendliche zu sexuellen Handlungen bestimmt zu haben eingeleitet. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

