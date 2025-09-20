PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 72-Jähriger belästigte Kinder und Jugendliche in Ludwigslust

Ludwigslust (ots)

Am Abend des 19.09.2025 wurde die Polizei in Ludwigslust gegen 18:45 
Uhr darüber informiert, dass zwei Anwohner einen älteren Mann 
festhalten würden, der zuvor versucht habe Kinder zu belästigen. 
Insgesamt acht Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 12 und 15 
Jahren hielten sich im Ludwigsluster Schlosspark auf, als sie von dem
Mann angesprochen wurden. Dieser habe sie erfolglos animieren wollen 
sich entkleidet in ein Gebüsch zu begeben. Bei dem tatverdächtigen 
Mann handelt es sich um einen 72-jährigen Deutschen aus 
Nordrhein-Westfalen. Dieser wurde von den eingesetzten Beamten 
angetroffen und widerstandslos kontrolliert. Nach Rücksprache mit der
Staatsanwaltschaft erfolgten Durchsuchungen beim Tatverdächtigen. 
Dabei konnten keine weiteren Feststellungen getroffen werden. Gegen 
den 72-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts Kinder 
und Jugendliche zu sexuellen Handlungen bestimmt zu haben 
eingeleitet.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

