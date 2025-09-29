Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe treiben auf Baustelle ihr Unwesen - Zeugen gesucht!

Mühlhausen/Thür. (ots)

Auf eine Baustelle in der Schwanenteichallee hatten es bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Freitag, 14.30 Uhr, und Montag, 06.20 Uhr, abgesehen. Die unbekannten Täter griffen einen Bauwagen und Container an. Die Täter durchtrennten und entwendeten Kabel und erbeuteten Fahrzeugschlüssel sowie mehrere hundert Euro Bargeld.

Die Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten das Ermittlungsverfahren ein und sicherten Spuren am Tatort. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0254047

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell