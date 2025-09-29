Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto kollidiert mit Straßenbahn

Nordhausen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn kam es am Montagmorgen in der Leimbacher Straße. Nach Angaben des Fahrzeugführers übersah dieser aufgrund der tiefstehenden Sonne eine Lichtzeichenanlage und kollidierte auf seinem Weg in Richtung Himmelgarten mit der im Gegenverkehr befindlichen Straßenbahn. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf mindestens 4000 Euro. Personen blieben unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell