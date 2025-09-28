POL-BOR: Heek - Unbekannte brechen Fahrzeuge auf
Heek (ots)
Tatort: Heek, Meteler Straße / Brinkstraße / Eper Straße;
Tatzeit: zwischen 26.09.2025, 19.30 Uhr, und 27.09.2025, 06.30 Uhr;
In drei Transporter eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Heek und Heek-Nienborg. In der Nacht zum Samstag öffneten die Unbekannten gewaltsam die Fahrzeuge und entwendeten Werkzeug im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. An der Meteler Straße in Nienborg lag die Tatörtlichkeit auf dem Parkplatz eines Supermarktes. An der Brinkstraße und der Eper Straße standen die angegangenen Transporter am Fahrbahnrand.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (pl)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell