Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Unbekannte brechen Fahrzeuge auf

Heek (ots)

Tatort: Heek, Meteler Straße / Brinkstraße / Eper Straße;

Tatzeit: zwischen 26.09.2025, 19.30 Uhr, und 27.09.2025, 06.30 Uhr;

In drei Transporter eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Heek und Heek-Nienborg. In der Nacht zum Samstag öffneten die Unbekannten gewaltsam die Fahrzeuge und entwendeten Werkzeug im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. An der Meteler Straße in Nienborg lag die Tatörtlichkeit auf dem Parkplatz eines Supermarktes. An der Brinkstraße und der Eper Straße standen die angegangenen Transporter am Fahrbahnrand.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell