Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - In Spielhalle eingebrochen

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Borkener Damm;

Tatzeit: 27.09.2025, 04.00 Uhr;

In die Räumlichkeiten einer Spielhalle eingedrungen sind bislang unbekannte Täter am Borkener Damm in Gescher. Eine Zeugin wurde am frühen Samstagmorgen gegen 04.00 Uhr durch einen lauten Knall geweckt. Kurz darauf ertönte die Alarmanlage der Spielhalle und sie rief die Polizei über den Notruf. Bei deren Eintreffen waren die Einbrecher bereits geflüchtet. Diese hatten sich zuvor gewaltsam Zutritt zur Spielhalle verschafft, drei Automaten aufgebrochen und das Bargeld entwendet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

