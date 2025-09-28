PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallverursacher flüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Burloer Weg;

Unfallzeit: 26.09.2025, 19.40 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Straße Burloer Weg in Bocholt. Am Freitagabend hörten Zeugen gegen 19.40 Uhr einen lauten Knall. Der Unbekannte hatte einen am Fahrbahnrand stehenden schwarzen BMW angefahren und an der Fahrerseite beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, fuhr der Verursacher davon.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Bocholt, Tel. (02871) 2990 entgegen. (pl)

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
