POL-BOR: Ahaus - Metall gestohlen
Ahaus (ots)
Tatort: Ahaus, Einsteinstraße;
Tatzeit: 26.09.2025, zwischen 00.15 Uhr und 05.00 Uhr;
Auf Kupfer abgesehen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Ahaus. Die Täter waren auf das Grundstück eines Betriebs an der Einsteinstraße gelangt, wo sie das Material an sich brachten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)
