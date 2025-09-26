POL-BOR: Ahaus - Metall gestohlen

Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Dinkellandstraße; Tatzeit: 26.09.2025, 01.25 Uhr; Vor der Polizei geflüchtet sind unbekannte Täter an der Dinkellandstraße in Stadtlohn. Gegen 01.25 Uhr hatten sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den Verkaufsräumen einer Tankstelle verschafft. Im Kassenbereich öffneten sie verschiedene Fächer und nahmen sich mehrere Stangen Zigaretten. In diesem Moment näherte sich ein ...

