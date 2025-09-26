PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Metall gestohlen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Einsteinstraße;

Tatzeit: 26.09.2025, zwischen 00.15 Uhr und 05.00 Uhr;

Auf Kupfer abgesehen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Ahaus. Die Täter waren auf das Grundstück eines Betriebs an der Einsteinstraße gelangt, wo sie das Material an sich brachten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

