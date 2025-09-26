PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbrecher flüchten vor der Polizei

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Dinkellandstraße;

Tatzeit: 26.09.2025, 01.25 Uhr;

Vor der Polizei geflüchtet sind unbekannte Täter an der Dinkellandstraße in Stadtlohn. Gegen 01.25 Uhr hatten sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den Verkaufsräumen einer Tankstelle verschafft. Im Kassenbereich öffneten sie verschiedene Fächer und nahmen sich mehrere Stangen Zigaretten. In diesem Moment näherte sich ein Streifenwagen der Tankstelle. Als die Täter die Beamten bemerkten, ließen sie ihre Beute zurück und flüchteten in unbekannte Richtung. Nach ersten Angaben wurde nichts entwendet. Die Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg.

Wer Hinweise zu dieser Tat oder deren Hintergründe geben kann, meldet sich bitte bei der Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 09:25

    POL-BOR: Reken - Brandserie in Groß Reken: Unbekannter Täter legt mehrere Feuer

    Reken (ots) - Tatort: Groß-Reken, Michaelstraße/Liekstegge/Kirchstraße/Overbergstraße; Tatzeit: 26.09.2025, zwischen 00.30 Uhr bis 02.55 Uhr; Mehrere Feuer gelegt hat ein bislang unbekannter Täter in Groß Reken. In der Nacht zum Freitag gegen 00.50 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zur Michaelstraße gerufen. Einsatzgrund war ein brennendes ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 15:25

    POL-BOR: Bocholt - Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Pedelec

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Biemenhorster Weg; Unfallzeit: 25.09.2025, 06.40 Uhr; Nach dem Zusammenstoß mit einem Pedelecfahrer geflüchtet ist ein noch unbekannter Autofahrer in Bocholt. Am Donnerstagmorgen gegen 06.40 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mann aus Bocholt die Elbestraße und beabsichtigte, nach rechts auf den Biemenhorster Weg abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren