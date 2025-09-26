Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbrecher flüchten vor der Polizei

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Dinkellandstraße;

Tatzeit: 26.09.2025, 01.25 Uhr;

Vor der Polizei geflüchtet sind unbekannte Täter an der Dinkellandstraße in Stadtlohn. Gegen 01.25 Uhr hatten sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den Verkaufsräumen einer Tankstelle verschafft. Im Kassenbereich öffneten sie verschiedene Fächer und nahmen sich mehrere Stangen Zigaretten. In diesem Moment näherte sich ein Streifenwagen der Tankstelle. Als die Täter die Beamten bemerkten, ließen sie ihre Beute zurück und flüchteten in unbekannte Richtung. Nach ersten Angaben wurde nichts entwendet. Die Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg.

Wer Hinweise zu dieser Tat oder deren Hintergründe geben kann, meldet sich bitte bei der Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell