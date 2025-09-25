PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Pedelec

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Biemenhorster Weg;

Unfallzeit: 25.09.2025, 06.40 Uhr;

Nach dem Zusammenstoß mit einem Pedelecfahrer geflüchtet ist ein noch unbekannter Autofahrer in Bocholt. Am Donnerstagmorgen gegen 06.40 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mann aus Bocholt die Elbestraße und beabsichtigte, nach rechts auf den Biemenhorster Weg abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der auf dem Biemenhorster Weg in Richtung Petersfeldstraße unterwegs war. Der 18-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen weißen BMW gehandelt haben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

