Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unfallverursacher fährt davon

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Konrad-Adenauer-Straße;

Unfallzeit: zwischen 22.09.2025, 14.00 Uhr, und 23.09.2025, 07.00 Uhr;

Vom Unfallort geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Konrad-Adenauer-Straße in Vreden. Zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen hatte er zuvor einen am Fahrbahnrand stehenden grauen BMW angefahren und beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

