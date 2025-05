Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrzeugkorso sorgt für Ermittlungen

Espelkamp

Das Fahrverhalten eines etwa 30 Autos umfassenden mutmaßlichen Hochzeitskorsos auf der Bremer Straße (B239) beschäftigt gegenwärtig die Beamten des Lübbecker Verkehrskommissariats.

Den Erkenntnissen zufolge nutzten die Teilnehmenden des Fahrzeugkorsos am Samstag, dem 26. April gegen 13.15 Uhr bei ihrer Fahrt auf der Bundesstraße aus Fahrtrichtung Espelkamp kommend nicht nur den eigenen Fahrstreifen, sondern wichen dabei bei verlangsamter Fahrt, wiederholt hupend und mit aktiviertem Warnblinklicht auch auf den Gegenfahrstreifen aus.

Im Kreuzungsbereich B 239 / Gestringer Straße bogen die Fahrzeuge schließlich nach links auf die Gestringer Straße in Fahrtrichtung Isenstedt ab. Dabei kam es durch zahlreiche Teilnehmende zu einem Rotlichtverstoß. Außerdem stellte ein Teilnehmer seinen grauen Audi A4 quer in den Kreuzungsbereich und blockierte so den bevorrechtigten Verkehr.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen der geschilderten Situationen unter Telefon (0571) 88660 um Kontaktaufnahme.

