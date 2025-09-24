Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Fahrer eines Elektromobils stürzt in Baugrube

Südlohn (ots)

Unfallort: Südlohn, Wienkamp links;

Unfallzeit: 23.09.2025, 15.15 Uhr;

Bei einem Unfall schwere Verletzungen erlitten hat ein 79-jähriger Mann aus Stadtlohn. Dieser befuhr am Dienstag gegen 15.15 Uhr mit seinem Elektromobil die Straße Wienkamp links in Südlohn. Aus noch nicht bekannten Gründen fuhr der Stadtlohner in den Bereich einer Baustelle ein und stürzte in die fast drei Meter tiefe Baugrube. Dabei verletzte er sich schwer und wurde durch den Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (pl)

