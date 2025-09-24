PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Borken - Unfallverursacher flüchtet

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Hawerkämpe;

Unfallzeit: 22.09.2025, zwischen 06.45 Uhr bis 15.30 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Hawerkämpe in Borken. Am Montag hatte er zuvor einen am Fahrbahnrand der Hawerkämpe stehenden schwarzen VW Polo angefahren und beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

