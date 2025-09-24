Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallverursacher flüchtet

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Hawerkämpe;

Unfallzeit: 22.09.2025, zwischen 06.45 Uhr bis 15.30 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Hawerkämpe in Borken. Am Montag hatte er zuvor einen am Fahrbahnrand der Hawerkämpe stehenden schwarzen VW Polo angefahren und beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell