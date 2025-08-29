Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Mehrere Pkw aufgebrochen

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

In der Nacht von Mittwoch (27. August, ca. 22 Uhr) auf Donnerstag (28. August, ca. 7 Uhr) kam es im Nahbereich des Moerser Bahnhof zu mehreren Pkw-Aufbrüchen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand brachen bislang unbekannte Täter in dem Tatzeitraum insgesamt acht Pkw auf, indem sie jeweils eine Seitenscheibe einschlugen. Danach durchsuchten sie die Fahrzeuge nach Wertgegenständen.

Die Tatorte liegen auf der Bergstraße, Essenberger Straße, Annastraße und Rheinhausener Straße.

Zum Diebesgut liegen aktuell noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren an den Fahrzeugen und bittet Zeugen, die in der Tatzeit im Bereich der Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeiwache Süd in Moers zu melden (Tel.: 02841-171-0).

/PR (Ref.: 250828-0654)

