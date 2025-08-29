PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Mehrere Pkw aufgebrochen
Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

In der Nacht von Mittwoch (27. August, ca. 22 Uhr) auf Donnerstag (28. August, ca. 7 Uhr) kam es im Nahbereich des Moerser Bahnhof zu mehreren Pkw-Aufbrüchen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand brachen bislang unbekannte Täter in dem Tatzeitraum insgesamt acht Pkw auf, indem sie jeweils eine Seitenscheibe einschlugen. Danach durchsuchten sie die Fahrzeuge nach Wertgegenständen.

Die Tatorte liegen auf der Bergstraße, Essenberger Straße, Annastraße und Rheinhausener Straße.

Zum Diebesgut liegen aktuell noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren an den Fahrzeugen und bittet Zeugen, die in der Tatzeit im Bereich der Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeiwache Süd in Moers zu melden (Tel.: 02841-171-0).

/PR (Ref.: 250828-0654)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 14:29

    POL-WES: Kamp-Lintfort - 43-Jährige fährt mit Auto in Garagenwand

    Kamp-Lintfort (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist heute Morgen eine 43-jährige Frau auf der Kamper Straße mit ihrem Auto in eine Garagenwand gefahren. Gegen 00:10 Uhr fuhr sie mit einem weißen Opel Mokka auf der Kamper Straße in Fahrtrichtung Parkstraße. Bei einem Abbiegevorgang verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug. Sie fuhr über einen Gehweg, dann in die ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 10:20

    POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht Zeugen nach Unfall zwischen E-Scooter und Pedelec

    Dinslaken (ots) - Das Verkehrskommissariat 2 der Polizei sucht Zeugen und einen flüchtigen Radfahrer, um eine Unfallflucht aufzuklären. Am Mittwoch (27.08.2025) gegen 07:40 Uhr kam es zwischen dem 14-jährigen Fahrer eines E-Scooters und dem unbekannten Pedelec-Fahrer zu einem Zusammenstoß auf dem Radweg der Weseler Straße in Höhe der Hausnummern 188 und 194. Der ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 10:05

    POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

    Hamminkeln (ots) - Die Bezirksdienstbeamten in Hamminkeln stehen am Donnerstag, 04.09.2025, in der Zeit von 12 bis 14 Uhr interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung. Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit im Dienstgebäude Hamminkeln an der Rathausstraße 17. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren