Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht Zeugen nach Unfall zwischen E-Scooter und Pedelec

Dinslaken (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Polizei sucht Zeugen und einen flüchtigen Radfahrer, um eine Unfallflucht aufzuklären.

Am Mittwoch (27.08.2025) gegen 07:40 Uhr kam es zwischen dem 14-jährigen Fahrer eines E-Scooters und dem unbekannten Pedelec-Fahrer zu einem Zusammenstoß auf dem Radweg der Weseler Straße in Höhe der Hausnummern 188 und 194.

Der 14-Jährige kam aus dem Verbindungsweg zwischen Waltraudweg und B 8 und wollte auf den Radweg der B 8 nach rechts in Richtung Voerde fahren.

Der Pedelec-Fahrer befuhr den Radweg aus Dinslaken kommend in Richtung Voerde.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden wobei der Pedelec-Fahrer stürzte. Im Anschluss stand der Pedelec-Fahrer auf, richtete den Lenker und entfernte sich nach einem kurzen Dialog in Richtung Voerde. Der 14-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß.

Bei dem Pedelec-Fahrer soll es sich um einen ca. 23-28 Jahren alten Mann handeln, dieser ist ca. 175 cm groß, hatte kurze, blonde Locken und benutzte ein schwarzes Damen Pedelec.

Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

VK2/BH /250827-0947

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell