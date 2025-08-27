Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers/ Neukirchen- Vluyn- Machen Sie Ihr Fahrrad unattraktiv für Diebe- kostenlose Fahrradcodierungen im September und Oktober

Moers (ots)

Sie hängen an Ihrem Drahtesel? Dann sichern Sie ihn! Egal ob klassisches Fahrrad oder Pedelec: Die Kreispolizeibehörde Wesel bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Rad kostenlos codieren zu lassen.

Wann und wo?

- 11.09.2025, 14.00- 17.00 Uhr

Neukirchen-Vluyn, Sparkasse, Siebertstraße 2

- 11.09.2025, 14.00- 17.00 Uhr

Moers, Hof der Polizeiwache, Asberger Straße 5

- 30.09.2025, 10.00- 13.00 Uhr

Moers, Hof der Polizeiwache, Asberger Straße 5

- 07.10.2025, 10.00- 13.00 Uhr

Moers, Hof der Polizeiwache, Asberger Straße 5

- 08.10.2025, 14.00- 17.00 Uhr

Neukirchen-Vluyn, Polizeidienstgebäude, Niederrheinallee 130

- 23.10.2025, 14.00- 17.00 Uhr

Moers, Hof der Polizeiwache, Asberger Straße 5

Was passiert bei der Codierung?

Gegen Vorlage Ihres Personalausweises und eines Eigentumsnachweises versehen wir Ihr Fahrrad mit einem Barcode- Aufkleber. Dieser ist mit der Rahmennummer Ihres Rades verknüpft. So kann die Polizei schnell im Falle einer Kontrolle prüfen, wem ein Fahrrad gehört.

Auch wenn sich der Aufkleber mit etwas Aufwand entfernen lässt, dient er als sichtbare Abschreckung für Diebe. Entscheidend ist die Registrierung Ihrer Rahmennummer- denn diese lässt sich nicht so einfach beseitigen.

Was müssen Sie mitbringen?

- Ihr Fahrrad - Ihren Personalausweis - Einen Eigentumsnachweis (z. B. Kaufvertrag, Rechnung)

Ansprechpartner für Rückfragen:

- Moers: Herr Manten, Tel. 02841/ 1711244 - Neukirchen- Vluyn: Herr Margraf, Tel. 02845/ 30921341

Wir freuen uns, Sie bei einem der Termine zu begrüßen und gemeinsam Ihr Fahrrad besser zu schützen!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell