POL-WES: Kamp-Lintfort - 43-Jährige fährt mit Auto in Garagenwand

Kamp-Lintfort (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist heute Morgen eine 43-jährige Frau auf der Kamper Straße mit ihrem Auto in eine Garagenwand gefahren.

Gegen 00:10 Uhr fuhr sie mit einem weißen Opel Mokka auf der Kamper Straße in Fahrtrichtung Parkstraße. Bei einem Abbiegevorgang verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug. Sie fuhr über einen Gehweg, dann in die Außenwand der Garage und durchstieß diese mit der Fahrzeugfront.

Das Auto kam in der Garagenwand zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus. Da es Hinweise auf das Fahren unter Alkoholeinfluss gab, entnahm ein Arzt ihr auch eine Blutprobe. Gleichzeit erstellten die Polizeibeamten auch einen Bericht an das Straßenverkehrsamt.

Die Feuerwehr entfernte das Auto aus der Garage. Die Feuerwehr sprach ebenfalls ein Verbot aus, die Garage zu betreten, da sie einsturzgefährdet ist.

