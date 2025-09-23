POL-BOR: Gronau - Unfallverursacher flüchtet
Gronau (ots)
Unfallort: Gronau, Ochtruper Straße;
Unfallzeit: 23.09.2025, zwischen 09.30 Uhr und 10.15 Uhr;
Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Ochtruper Straße in Gronau. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes hatte er am Dienstagmorgen zuvor einen grauen Ford Edge angefahren und hinten links beschädigt. Er hinterließ einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.
Die Polizei sucht Unfallzeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)
