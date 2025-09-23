PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher entwenden hochwertige GPS-Geräte

Borken (ots)

Tatort: Borken-Marbeck, Zum Haselhof;

Tatzeit: 23.09.2025, 04.00 Uhr;

Hochwertige GPS-Geräte aus zwei Traktoren entwendeten bislang unbekannte Täter an der Straße Zum Haselhof in Borken-Marbeck. Die Unbekannten gingen in die unverschlossene Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes. Dort brachen sie die Tür eines Büroraumes auf und entwendeten zudem die beiden hochwertigen Geräte. Die Höhe des Gesamtschadens wurde mit mehreren Zehntausend Euro angegeben. Ein Mitarbeiter hatte um 04.00 Uhr laute Geräusche gehört. Möglicherweise handelt es sich hier um die Tatzeit.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

