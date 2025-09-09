Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer in Hünfeld

Fulda (ots)

Am Dienstag, (09.09.) gegen 11:10 Uhr, befuhr eine 49-jährige Radfahrerin aus einem Ortsteil von Hünfeld mit ihrem Fahrrad in Hünfeld die Jahnstraße in Richtung Schillerstraße. In Höhe der Hausnummer 2 wollte eine 18-jährige PKW-Fahrerin aus Hünfeld aus einer Hofeinfahrt in die Jahnstraße einbiegen. Hierbei hat sie die Radfahrerin übersehen und es kam zum Zusammenstoß, so dass die Radfahrerin zu Fall kam. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell