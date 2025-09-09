Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vollsperrung der BAB A7 zwischen Fulda-Mitte und Fuldaer Dreieck: umgekipptes Lkw-Gespann verteilt Fleischreste über die Richtungsfahrbahn Süd

Fulda (ots)

Künzell. Am Dienstag (09.09.) kam es gegen 17:20 Uhr auf der BAB A7 zwischen den Anschlussstellen Fulda-Mitte und Fuldaer Dreieck in Fahrtrichtung Süd zu einer folgenreichen Kollision zweier Lkw-Gespanne. Auf Höhe KM 566,5 hatte ein serbisches Lkw-Gespann eine Panne und war dort auf dem Standstreifen abgestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein holländischer Sattelzug aus bislang ungeklärter Ursache auf den Pannen-Lkw auf, kippte dadurch um und kam auf dem rechten Fahrstreifen und Standstreifen zum Liegen. Durch die Kollision verteilte sich die Ladung, darunter ein bekannter Nuss-Nougat-Brotaufstrich aus dem Pannen-Lw und großstückige Fleischreste aus dem holländischen Auflieger lagen auf der gesamten Richtungsfahrbahn Süd. Die beiden Lkw-Fahrer wurden nach derzeitigem Sachstand durch den Unfall zum Glück nur leicht verletzt und werden medizinisch versorgt. Die Aufräumarbeiten, insbesondere die Reinigungsarbeiten des durch die Fleischreste starkt verschmutzten Straßenbelags, werden vermutlich noch einige Stunden dauern. Solange bleibt die BAB A7 für den genannten Streckenabschnitt weiterhin vollgesperrt. Eine Umleitungsstrecke wird über die B27 ab Fulda-Nord bis zum Fuldaer Dreieck über die geschaltete Rundfunkwarnmeldung empfohlen. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Eine ausführliche Pressemeldung folgt.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell