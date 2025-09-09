POL-OH: Kennzeichen entwendet - Farbschmierereien an Turnhalle
Vogelsbergkreis (ots)
Kennzeichen entwendet
Alsfeld. Im Zeitraum von Donnerstag (04.09.) bis Montag (08.09.) entwendeten Unbekannte das amtliche Kennzeichen "K-DL 129" samt Halterung von einem Auflieger eines Sattelzuges, der in der Ernst-Diegel-Straße abgestellt war. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Farbschmierereien an Turnhalle
Lauterbach. Unbekannte beschmierten eine Treppe an der Großsporthalle in der Straße "An der Wascherde" im Zeitraum von Freitag (05.09.) bis Montag (08.09.) mit Farbe. Die Schmierereien in Form eines Schriftzugs stehen nach derzeitigen Erkenntnissen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Marc Leipold)
