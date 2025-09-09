PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen entwendet - Farbschmierereien an Turnhalle

Vogelsbergkreis (ots)

Kennzeichen entwendet

Alsfeld. Im Zeitraum von Donnerstag (04.09.) bis Montag (08.09.) entwendeten Unbekannte das amtliche Kennzeichen "K-DL 129" samt Halterung von einem Auflieger eines Sattelzuges, der in der Ernst-Diegel-Straße abgestellt war. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Farbschmierereien an Turnhalle

Lauterbach. Unbekannte beschmierten eine Treppe an der Großsporthalle in der Straße "An der Wascherde" im Zeitraum von Freitag (05.09.) bis Montag (08.09.) mit Farbe. Die Schmierereien in Form eines Schriftzugs stehen nach derzeitigen Erkenntnissen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

