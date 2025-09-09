Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bäume beschädigt - Reifen beschädigt

Hersfeld Rotenburg (ots)

Bäume beschädigt

Ludwigsau. In der Kasseler Straße im Ortsteil Friedlos machten sich Unbekannte an gleich mehreren Bäumen zu schaffen. Dabei bohrten sie mittels nicht bekanntem Werkzeug Löcher in die Bäume, sodass diese bereits teilweise Schäden erlitten. Die Bohrlöcher wurden am Mittwoch (03.09.) festgestellt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung sowie des Verstoßes gegen das Naturschutzgesetz eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Reifen beschädigt

Bad Hersfeld. Unbekannte machten sich im Zeitraum von Freitag (05.09.) bis Montag (08.09.) an einem in einem Carport in der Uffhäuser Straße geparkten weißen Opel Meriva zu schaffen. Hierbei beschädigten sie den hinteren Reifen der Beifahrerseite mit einem nicht bekannten Gegenstand. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell